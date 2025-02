Funcionária de mercado é roubada durante almoço em mercado no Guará 2

Uma funcionária de um mercado no Guará 2 teve o celular roubado enquanto almoçava. O criminoso entrou no refeitório com uma faca, roubou o celular e outros pertences e amarrou a vítima com uma camiseta. Ele foi preso após a polícia militar rastrear o celular até um ponto de ônibus, onde o bandido foi encontrado com os objetos furtados na mochila. O tenente ressaltou a importância de usar recursos de segurança, como localizadores de dispositivos, para identificar criminosos.