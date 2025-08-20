Logo R7.com
Funcionária é suspeita de desvio de quase R$ 80 mil da empresa onde trabalhava

Investigação aponta uso indevido de cartão corporativo e apreensões na residência da suspeita

DF no Ar|Do R7

Uma funcionária de 37 anos é investigada por desviar quase R$ 80 mil da empresa onde trabalha. Segundo as investigações, ela utilizava o cartão corporativo para despesas pessoais. A polícia apreendeu dois carros, dólares em espécie, um notebook e um celular em sua casa em Águas Claras (DF). Além disso, houve bloqueio de contas bancárias. Em Minas Gerais, a mulher também é suspeita de transferir quase R$ 45 mil para sua conta bancária. Ela responderá por furto qualificado com pena prevista de até 8 anos de prisão e multa.

