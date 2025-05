Furto em loja de cosméticos em Taguatinga (DF) causa prejuízo de R$ 10 mil

Uma loja de cosméticos na comercial Norte, em Taguatinga (DF), foi furtada. Um suspeito, filmado durante o crime, levou perfumes masculinos no valor de R$ 10 mil. Ele entrou por um buraco na parede da loja ao lado e usou uma cestinha para carregar os produtos.



A gerente acredita que o suspeito conhecia a loja, pois focou em produtos importados. Vizinhos ouviram barulhos, que foram confundidos com obras. A gerência já tapou o buraco na parede e a ocorrência foi registrada na 17ª delegacia local. A polícia solicita denúncias anônimas pelo número 197.



