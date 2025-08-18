Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Furtos de cabos de cobre geram prejuízos para comerciantes em Samambaia Norte (DF)

Lojas ficam sem ar-condicionado, prejudicando as vendas; na última semana mais de R$ 2 mil em mercadorias foram perdidos

DF no Ar|Do R7

Moradores e comerciantes de Samambaia Norte (DF) enfrentam prejuízos devido a furtos de cabos de energia que resultam na falta de eletricidade nos estabelecimentos. Washington Luiz destaca que as lojas ficam sem ar-condicionado e luz, prejudicando as vendas.

Apenas na última semana, mais de R$ 2 mil em mercadorias foram perdidos. Apesar do aumento das penas para esse tipo de crime, os furtos continuam. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre medidas para combater o problema, que resultou no furto de 57 quilômetros de cabos nos primeiros seis meses do ano.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Energia
  • Furto
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.