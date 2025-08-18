Furtos de cabos de cobre geram prejuízos para comerciantes em Samambaia Norte (DF)

Moradores e comerciantes de Samambaia Norte (DF) enfrentam prejuízos devido a furtos de cabos de energia que resultam na falta de eletricidade nos estabelecimentos. Washington Luiz destaca que as lojas ficam sem ar-condicionado e luz, prejudicando as vendas.



Apenas na última semana, mais de R$ 2 mil em mercadorias foram perdidos. Apesar do aumento das penas para esse tipo de crime, os furtos continuam. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre medidas para combater o problema, que resultou no furto de 57 quilômetros de cabos nos primeiros seis meses do ano.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!