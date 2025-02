Gama vence Legião e garante primeira vitória no Candangão BRB 2025

No último sábado (25), o Gama conquistou sua primeira vitória no Candangão BRB 2025 ao derrotar o Legião por 3 a 0 no Estádio Bezerrão. Eleito craque do jogo, o experiente Nunes, de 43 anos, marcou dois gols e destacou a importância do resultado após uma semana conturbada para a equipe. Rafa Fontes fechou o placar, garantindo os primeiros pontos do Gama na competição.