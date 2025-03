Gangue do azeite: quadrilha especializada em furtos é presa no Distrito Federal

Um grupo de quatro especialistas em furtos a supermercados foi detido no Distrito Federal, no último fim de semana. Câmeras de segurança capturaram a ação dos criminosos. As imagens mostram um casal agindo discretamente enquanto um homem distraía e a mulher colocava produtos na bolsa. Após a tentativa de fuga, a polícia, atuando na área do Cruzeiro, conseguiu interceptar o grupo e recuperar os itens furtados, como garrafas de azeite. Eles foram levados à delegacia da Asa Norte e responderão por furto qualificado e formação de quadrilha. Outro caso importante incluiu a prisão de um homem com mais de 30 passagens, pego em flagrante furtando em uma farmácia. Ambos os casos ressaltaram a frustração da polícia diante do sistema que permite reincidências frequentes.



