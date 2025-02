GDF abre 720 vagas para castração gratuita de cães e gatos

O programa mensal de castração gratuita do GDF (Governo do Distrito Federal) abrirá 720 vagas em fevereiro, priorizando regiões carentes do Distrito Federal. As inscrições poderão ser feitas nos dias 28 e 29 pelo site Agenda DF. No dia 28, agendamentos para gatos começam às 9h e para gatas às 14h. No dia 29, as inscrições ocorrem pela manhã para cachorros e à tarde para cadelas. Cada CPF pode agendar duas castrações. No dia da cirurgia, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. Com cerca de 14 mil castrações já realizadas, o programa tem custos quase totalmente cobertos pelo GDF.