GDF assina decreto para ampliar programa voltado para pessoas em situação de rua

A governadora em exercício, Celina Leão, assinou um decreto para expandir o Programa Acolhe DF, que assiste pessoas em situação de rua. A nova fase incluirá busca ativa, com agentes do governo nas ruas oferecendo acolhimento e tratamento.



As ações serão integradas entre secretarias e administrações regionais, e envolverão profissionais de saúde, educação e assistência social para garantir direitos e oferecer qualificação profissional. A fundadora da ONG destaca a importância do projeto em unir forças e realmente se preocupar com essas pessoas.



