GDF fortalece reciclagem de resíduos eletrônicos no Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) intensifica a reciclagem de resíduos eletrônicos através de parceria entre as secretarias do Meio Ambiente e, Ciência e Tecnologia. Essa ação visa fortalecer a logística reversa e conta com o suporte do programa Reciclotec, que promove campanhas de conscientização ambiental e inovações tecnológicas.



Além disso, a iniciativa facilita colaborações com instituições de ensino e empresas, desenvolvendo soluções sustentáveis e eventos de sensibilização comunitária. Pilhas, baterias e restos de equipamentos tecnológicos são os principais alvos do descarte consciente. A portaria que estabelece essas ações entrou em vigor a partir de sua publicação.



