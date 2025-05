GDF inicia restauração do monumento Solarius, conhecido como 'Chifrudo', na BR-040

Alunos do segundo ciclo do programa Renova DF começaram a restauração do monumento Solarius, também chamado de "Chifrudo", localizado na margem leste da BR-040 em Santa Maria. O projeto visa não apenas reformar a obra de arte, mas também renovar todo o espaço público ao redor.



A iniciativa conta com a colaboração de órgãos como Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF e Administração Regional de Santa Maria. O monumento é um importante ponto de encontro na cidade, conhecido por ser um marco referencial e local frequentado por ciclistas.



