GDF notifica bancas inativas na Torre de TV e Feira Permanente do Paranoá

O GDF (Governo do Distrito Federal) emitiu um alerta no Diário Oficial sobre 67 bancas na Torre de TV e 22 na Feira Permanente do Paranoá que correm risco de perder seu direito de funcionamento. Os ocupantes têm o prazo de 15 dias úteis para apresentar um recurso administrativo, incluindo documentos como a identidade, o termo de permissão de uso qualificado e certificados de quitação de débitos. As bancas fechadas por mais de 45 dias serão relicitadas. Essa ação visa revitalizar as feiras como espaços de encontro para os cidadãos.



