GDF organiza ações de acolhimento para pessoas em situação de rua em locais do Plano Piloto

O número de pessoas vivendo nas ruas no Brasil cresceu após a pandemia, muitas delas enfrentando dependência química e outras carências. O GDF está promovendo ações de acolhimento em seis locais do Plano Piloto, incluindo 908 Norte e 107 Sul.



São oferecidos serviços de saúde, educação, assistência social, além de auxílio financeiro para aluguel e vagas em abrigos. Há também programas de qualificação profissional e cadastro para moradia. A DF Legal desmontará estruturas e fornecerá transporte dos pertences pessoais aos moradores, que têm até 60 dias para recolhê-los sem custo, caso não possuam endereço fixo.



