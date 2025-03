GDF planeja aumentar o número de refeições em todos os restaurantes comunitários

Os restaurantes comunitários no Distrito Federal ampliam seus serviços, agora fornecendo mais de 5 mil refeições semanais. Das 18 unidades, 13 já oferecem café da manhã por R$0,50, almoço por R$1 e jantar por R$0,50. "Com dois reais, você faz as três principais refeições", destaca Jardesson Calazans, diretor de Gestão Alimentar. As refeições são nutricionalmente balanceadas, com cardápios variados definidos por cerca de 70 nutricionistas. Até o final do ano, todas as unidades deverão implementar essa ampliação, conforme a meta estabelecida.



