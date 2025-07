GDF reserva vagas de emprego para pessoas em situação de rua com qualificação

Um levantamento apontou que mais de 40% das pessoas em situação de rua no Distrito Federal tem qualificação, mas estão fora do mercado de trabalho. O GDF determinou que empresas contratadas devem reservar 2% das vagas para esse público. A ideia é ajudar na recolocação e garantir uma vida mais digna para essas pessoas.



André Luiz Batista, 44 anos, e seu filho deixaram Ribeirão Preto e agora residem em São Sebastião. Ele relata: "A gente vem em busca de um recomeço, consegui um trabalho e hoje estou numa casa nova com meu filho."



Margareth de Novaes, mãe de sete filhas, ressalta a importância de sua contratação para a reestruturação familiar: "Um trabalho é fundamental para a gente poder se reestruturar na vida." Atualmente, 35 pessoas nessa condição estão empregadas através da iniciativa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!