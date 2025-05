GDF tem queda de 21,5% em furtos de veículos nos primeiros meses deste ano

Apesar de uma queda geral nos furtos de veículos entre janeiro e abril de 2025, comerciantes e moradores do Distrito Federal relatam maior insegurança devido aos furtos de motocicletas. Um caso marcante ocorreu em 21 de abril, quando dois homens furtaram motos no SIA em plena luz do dia.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências de furtos de motos subiram para 356 neste ano, contra 293 no mesmo período do ano passado. A Polícia Militar recomenda estacionar em locais seguros, usar travas de segurança e evitar deixar objetos à vista nos veículos.



