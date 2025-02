Gerente do Sebrae lança livro com dicas essenciais para pequenos empresários

O gerente de crédito do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, lançou um livro com 47 artigos que discutem o uso responsável do crédito e políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. "Esse livro dá dicas importantes de como favorecer o empreendedorismo, uma luta importantíssima para milhões de brasileiros", afirmou um dos presentes no evento de lançamento. A obra, que contou com a presença de autoridades e especialistas, aborda também temas como fluxo de caixa e inovação. É um guia prático que visa auxiliar novos empresários a enfrentarem desafios financeiros e realizarem seus sonhos de negócio.



