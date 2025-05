Ginastas encantam público nas finais do Campeonato no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

O Troféu Brasil de Ginástica Artística ocorreu na manhã desse domingo (11) no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A competição consagrou novos talentos e destacou o atleta Caio Souza como vencedor da prova de argolas.



Como a principal competição do calendário nacional, o evento reúne os melhores atletas do país, servindo de vitrine para novos talentos. Além disso, os resultados influenciam convocações futuras e financiamentos para eventos internacionais.



