Golpe da cesta básica: polícia investiga grupo criminoso que aplicava golpes em idosos

A Polícia Civil realiza uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável pelo golpe da cesta básica, que atinge principalmente idosos. As criminosas se passavam por funcionárias do CRAS para obter dados pessoais e bancários.



Na primeira fase, cinco pessoas foram presas. A investigação agora busca duas suspeitas, com atuação também em Uberlândia, Minas Gerais. Informações podem ser passadas anonimamente pelo telefone 197.



