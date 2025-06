Golpe do amor: homem é preso por estelionato amoroso em Goiás e Distrito Federal

Um homem foi preso pela Polícia Civil acusado de estelionato amoroso. Ele conhecia mulheres em aplicativos de relacionamento, ganhava sua confiança e pedia dinheiro. As vítimas, confiantes, depositavam na conta dele, pagavam faturas e até financiavam carros. Desde sua primeira prisão em 2023, há mais de 40 ocorrências contra ele em Goiás e no Distrito Federal, com um prejuízo estimado de R$ 500 mil.



