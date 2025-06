Golpistas usam nome da Defensoria Pública para aplicar fraudes no Distrito Federal

Golpistas estão fraudando cidadãos no Distrito Federal, utilizando o nome da Defensoria Pública. Eles enviam mensagens via WhatsApp, e-mails ou fazem ligações, alegando que a vítima deve depositar dinheiro para taxas judiciárias.



A Defensoria, no entanto, afirma que não realiza esse tipo de contato. O órgão aconselha a desconfiar de mensagens com senso de urgência e a não realizar transferências imediatas. Para esclarecimentos, o número 129 pode ser contatado, ou os cidadãos devem visitar um posto instituição.



