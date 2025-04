Governador do DF afirma ter pedido ao BRB a compra parcial do Banco Master

O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que, a seu pedido, algumas partes do Banco Master foram excluídas da negociação de compra pelo BRB. Rocha solicitou ao presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que os precatórios fossem deixados fora da operação para evitar possíveis riscos. A declaração ocorreu durante a conferência Brasil Emirados Árabes do Lide em Dubai.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!