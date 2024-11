Governo anuncia série de medidas para reduzir os impactos causados pelas chuvas no DF

Por causa dos estragos da chuva no Distrito Federal, o governo convocou uma coletiva e fez uma série de anúncios para diminuir os impactos aos moradores da capital do país. Durante o período de chuvas, algumas obras serão interrompidas e outras seguirão o cronograma normalmente. Na coletiva, os representantes do Governo do Distrito Federal disseram ainda que existe uma sala de monitoramento para identificar situações de alagamentos.