Governo do DF divulga datas para cadastro de castração gratuita de animais

O Governo do Distrito Federal anunciou o início da castração gratuita de cães e gatos a partir do final de fevereiro. O cadastro presencial começa em 23 de fevereiro, no Ginásio de Esportes do Gama, e oferecerá mil vagas por região. Os interessados devem levar apenas um documento de identidade com foto. Além disso, serão oferecidos gratuitamente cursos de banho e tosa, adestramento de cães e auxiliar veterinário, promovendo capacitação no setor pet. Um projeto piloto também vai focar na captura e cuidado de animais em situação de rua, preparando-os para adoção responsável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!