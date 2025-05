Governo do DF lança operação de acolhimento para pessoas em situação de rua

O governo do Distrito Federal dará início a uma operação para acolher pessoas em situação de rua em 15 locais mapeados em Ceilândia (DF). Uma pesquisa recente apontou que há cerca de 3.500 pessoas nessa situação no DF, com a maioria sendo homens entre 35 e 49 anos que migraram em busca de trabalho.



A ação oferece atendimento médico-psicológico, orientação educacional, e um auxílio de R$ 600 para aluguel temporário. Também são disponibilizadas vagas em abrigos, programas de qualificação profissional e transporte para aqueles que desejam retornar a suas cidades de origem. Os pertences pessoais dos assistidos serão recolhidos e armazenados por até 60 dias.



