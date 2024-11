Governo do DF sanciona o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou o decreto que regulamenta o PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília), em uma cerimônia no Palácio do Buriti, nesta quinta-feira (17). O documento detalha as atividades e os usos de espaços autorizados na área tombada da capital do país.



A promessa do governo é que a medida traga mais segurança jurídica para o desenvolvimento do DF e atraia novos investimentos empresariais. O PPCUB está em desenvolvimento há 15 anos. Este ano, passou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e, em seguida, foi sancionado pelo governador com 63 vetos.