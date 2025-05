Governo do DF vai construir delegacia e batalhão da polícia no Sol Nascente (DF)

O governo do Distrito Federal anunciou a construção de uma delegacia de polícia e um batalhão da Polícia Militar no Sol Nascente (DF), atendendo determinação do governador Ibaneis Rocha. A decisão foi comunicada em reunião com a comandante-geral da PM. A medida visa aumentar a presença estatal e fortalecer a segurança pública na região, uma das mais populosas do DF. Além disso, a área está recebendo investimentos em infraestrutura, incluindo obras para um grupamento do Corpo de Bombeiros. Esses avanços são parte do processo de modernização e desenvolvimento do Sol Nascente (DF).



