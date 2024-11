Governo faz desvios no Eixão Norte devido a obras em viaduto para evitar acidentes

A Novacap implantou alças no Eixo Rodoviário Norte para acesso à área central de Brasília. O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego no local. Essas medidas visam desafogar o trânsito enquanto são feitas as obras nos viadutos no início das vias na Asa Norte. As alças estão sendo instaladas nos dois sentidos do tráfego e vão ficar prontas na próxima semana.