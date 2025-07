Governo Federal sanciona lei que endurece penas para furto, roubo e receptação de fios elétricos

O governo federal sancionou uma nova lei que endurece as penas para furto, roubo e receptação de fios da rede elétrica. A legislação, aprovada em 8 de julho e publicada no Diário Oficial, estabelece pena de até 8 anos para furto, enquanto o roubo poderá resultar em até 12 anos de prisão se afetar serviços essenciais, como hospitais e transporte público. Para quem compra fios roubados, a pena poderá ser aplicada em dobro.



Regiões do Distrito Federal como Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia e Planaltina têm sido as mais afetadas por esses crimes. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 para a Polícia Militar. Além disso, é importante registrar ocorrências na Polícia Civil, seja online ou presencialmente, para facilitar a desarticulação de grupos criminosos.



