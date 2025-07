Governo intensifica ações contra escorpiões com inspeções em residências do DF

O governo do Distrito Federal aumentou as ações preventivas contra escorpiões por meio da Secretaria de Saúde. De janeiro a junho deste ano, houve um aumento superior a 40% nas ocorrências.



Em uma casa no Recanto das Emas, a moradora Maria Natalina relatou que sua filha encontrou um escorpião. A Vigilância Ambiental foi acionada e realizou inspeção para identificar riscos e fornecer orientações sobre prevenção.



