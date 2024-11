Governo publica edital para selecionar empresa responsável pela festa de Réveillon

O Governo do Distrito Federal publicou o edital de chamamento público para definir a empresa responsável pela festa de réveillon deste ano. Com o valor de R$ 8 milhões, a empresa contratada será responsável pela organização, produção, estruturação e contratação de shows artísticos em diversas regiões administrativas. A seleção será feita após inscrições no site da Secretaria de Cultura do DF, até de 9 de dezembro.