Gratuidade no transporte público do DF aos domingos e feriados começa em março

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que a partir de 1º de março, ônibus e metrôs serão gratuitos aos domingos e feriados. Essa medida visa aumentar o uso dos transportes públicos e impactar positivamente a economia local. Apesar da estimativa de uma redução de R$ 30 milhões na arrecadação, prevê-se que o aumento do fluxo de pessoas compensará essa perda. O decreto oficial detalhando a nova política será divulgado na próxima semana. Durante o anúncio, moradores expressaram opiniões positivas, mas destacaram a importância de melhorias na frequência e na organização dos transportes aos finais de semana. A gratuidade coincidirá com o início do carnaval, tornando-se um teste significativo para o sistema de transporte.