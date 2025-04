Grelhas de concreto são instaladas em Brasília para evitar furtos dos modelos de ferro

As passagens subterrâneas do Plano Piloto, em Brasília , estão recebendo melhorias com a substituição das grelhas metálicas por coberturas de concreto. Essa mudança tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários e evitar furtos das partes metálicas.



O material é menos interessante para pessoas que fazem comércio com produtos furtados. O projeto está sendo implementado nas quadras entre 115 e 215 e na 408 Norte, com possibilidade de expansão para outras áreas dependendo da eficácia do material utilizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!