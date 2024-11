Grupo de ciclistas promove passeio em comemoração ao aniversário do Paranoá (DF)

Em comemoração ao aniversário do Paranoá (DF), o grupo de ciclismo Treme Terra Ciclo Bike, promoveu um grande encontro com grupos de mountain bike do DF e Entorno. Ciclistas de todas a idades participaram do passeio. Foi uma oportunidade de promover a prática do ciclismo como ferramenta de saúde, bem-estar e sustentabilidade.