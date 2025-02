Helicóptero do Detran transporta quarto coração do ano para transplante

A unidade de operação aérea do Detran informou sobre o quarto transporte de um coração realizado este ano. O órgão veio de um doador em Campo Grande e chegou a Brasília através da Força Aérea. O helicóptero realizou o transporte entre a base aérea e um hospital na Asa Sul. Desde 2015, a equipe já transportou 81 corações, seis fígados, um rim e seis córneas para cirurgias. Uma família, em um momento de dor, decidiu doar os órgãos, afirmando que essa vida continuaria no corpo de outra pessoa, destacando a ajuda mútua que se faz possível.



