Helicóptero do Detran transporta terceiro coração do ano

O helicóptero Sentinela do Detran transportou o terceiro coração do ano. O órgão veio de um doador em Rio Verde, Goiás. Um avião da Força Aérea levou o coração até Brasília, e o Detran completou o trajeto até o Instituto do Coração no Cruzeiro. Desde 2015, essas operações já transportaram 80 corações, além de outros órgãos, reafirmando a importância da doação de órgãos.