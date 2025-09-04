Hemocentro de Brasília faz apelo por doações urgentes de sangue O negativo

O Hemocentro de Brasília faz um apelo urgente por doações de sangue tipo O negativo, devido ao estoque crítico. Este tipo sanguíneo é o doador universal e crucial em emergências. Doadores não precisam agendar horário e terão fila preferencial até 10 de setembro.



Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 51 quilos e não estar sob medicação ou ter doenças recentes. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. Além disso, é importante não consumir certos alimentos, como leite, antes da doação. A doação é um gesto simples que salva vidas.



