R7 Brasília

Hemocentro de Brasília solicita doações após queda histórica nos estoques

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 51 quilos e apresentar documento oficial com foto

DF no Ar|Do R7

O Hemocentro de Brasília enfrenta uma queda histórica nas doações. Em agosto, a Fundação registrou essa diminuição que afeta toda a rede pública do DF. O estudante André Soares, inspirado pelo irmão, decidiu doar pela primeira vez, enquanto o coronel do Exército Ricardo Cincinato compartilhou que doa sangue desde jovem por questões familiares.

A gerente de captação, Kelly Barbi, destacou a opção de coletas itinerantes em Taguatinga nesta quinta-feira (14). Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 51 quilos e apresentar documento oficial com foto. Agendamentos podem ser feitos pelo site Agenda DF ou telefone 160. A doação é um ato de solidariedade que salva vidas.

