Hemocentro lança campanha e nova logo para reforçar importância da doação de sangue

Em junho, o Hemocentro de Brasília lançou a campanha "Conexão Vital", com foco na conscientização sobre a doação de sangue. Kelly Barbi, gerente de captação, destacou que os estoques estão baixos devido ao aumento de doenças respiratórias e fez um apelo para que a população compareça e doe sangue.



A meta é coletar 180 bolsas diárias. Um exemplo inspirador da campanha é uma jovem de 16 anos que, com autorização dos pais, já começou a doar. Além disso, uma senhora compartilhou sua experiência como doadora há mais de 15 anos, reforçando a importância de fortalecer a conexão com os pacientes necessitados.



