Homem ameaça alunas com suposta arma em Ceilândia (DF); veja vídeo

Vídeo feito por alunos de uma escola em Ceilândia (DF), durante uma confusão, mostra um homem ameaçando alunas com uma suposta arma. O caso aconteceu na frente do Centro de Ensino Fundamental 25. Segundo testemunhas, o homem é namorado de uma das alunas envolvidas.



Um vídeo mostra o desespero causado pelo uso de um objeto que parecia uma arma. A polícia militar suspeita que a arma seja um simulacro e, por segurança, reforçou o policiamento na área. A direção da escola já tomou medidas para resolver o conflito, e a Secretaria de Educação tem incentivado ações de mediação nas escolas. Informações sobre o homem podem ser fornecidas anonimamente pelo número 197.



