Homem ameaça explodir bomba na Esplanada dos Ministérios e é detido pela polícia

Um homem foi detido após ameaçar explodir uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília. Acompanhado da esposa grávida e duas crianças, ele fez ameaças e utilizou uma das crianças como refém.



Durante as negociações, o homem fez pedidos desconexos, como asilo em outros países, mas não apresentou demandas claras. Após mais de duas horas, a Polícia Militar, com a ajuda do BOPE, aproveitou um momento de distração do suspeito para contê-lo. O prédio foi evacuado por segurança, e caixas deixadas na rua foram destruídas pelo esquadrão antibombas. Ninguém se feriu no incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!