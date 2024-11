Um homem aproveitou o benefício do Saídão para cometer um assalto. O homem havia acabado de sair do Centro de Prisão Provisória no Sia (DF) e tentou assaltar alguns comércios em Taguatinga (DF). Em um dos comércios, ele assaltou e esfaqueou o dono do estabelecimento. A polícia prendeu o homem horas depois na casa da mãe do suspeito.