Homem ateia fogo na casa da ex-companheira em Ceilândia (DF)

Um homem incendiou a casa da ex-companheira em Ceilândia (DF) após constantes ameaças. A mulher, Rosana, e suas três filhas perderam todos os bens no incêndio. As autoridades alertaram sobre a importância de denunciar violência doméstica através dos canais 190, 180 e outros disponíveis. Segundo a polícia, o suspeito, que tem antecedentes por tráfico de drogas, fugiu após o ato. Não houve vítimas graças à intervenção rápida dos vizinhos e dos bombeiros. O governo do Distrito Federal oferece apoio a mulheres em situação semelhante por meio da Secretaria da Mulher.



