Homem com antecedentes criminais é preso após perseguição em São Sebastião

Um homem de 41 anos com diversas passagens criminais foi perseguido pela polícia após não obedecer a uma ordem de parada em São Sebastião. Ele dirigia um veículo com placa suspeita que havia sido furtado em 8 de fevereiro. A perseguição durou cerca de 15 minutos, atravessando bairros como Vila Nova e DF-473, até que o homem colidiu com outros carros ao entrar na contramão. Sem carteira de motorista, ele foi levado à delegacia para responder pelos crimes.



