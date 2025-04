Homem com simulacro é preso após ameaçar adolescentes no Riacho Fundo I (DF)

No Riacho Fundo I (DF), um homem de 53 anos foi detido após ameaçar adolescentes com uma arma falsa. A polícia foi chamada por uma mãe cuja filha chegou nervosa em casa devido às ameaças. O homem estava em um carro com o simulacro e justificou seu comportamento impulsivo ao notar jovens supostamente consumindo drogas. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e insultou os policiais, sendo autuado por ameaça e desacato.



