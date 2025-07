Homem com tornozeleira eletrônica é preso por dirigir embriagado e causar acidente

Um motorista alcoolizado provocou um acidente na Avenida Elmo Cerejo, próximo de Ceilândia (DF). Durante o atendimento, agentes do Detran identificaram sinais evidentes de uso de álcool no condutor. O acidente envolveu uma moto e resultou na queda dos dois ocupantes da motocicleta.



Uma mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado estável. O motorista foi levado à delegacia por crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Militar prestou apoio à ação devido à tornozeleira eletrônica do condutor.



