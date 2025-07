Homem de 21 anos é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores

Um homem de 21 anos foi preso em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, por tráfico de drogas e corrupção de menores. Durante a revista em seu apartamento, a polícia encontrou balança de precisão, uma réplica de arma e entorpecentes. Além disso, um carro utilizado para as entregas ilegais também foi apreendido.



Ele utilizava um adolescente para realizar entregas próximas a escolas. O suspeito deve passar por audiência neste sábado e pode enfrentar mais de 20 anos se condenado. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias da comunidade. O delegado alerta os responsáveis a conversarem com seus filhos sobre os riscos de participar de atividades ilícitas.



