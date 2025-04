Homem de 29 anos cai em erosão de 20 metros em Ceilândia (DF)

Um homem de 29 anos caiu em uma erosão com cerca de 20 metros de profundidade em Ceilândia (DF), próximo à QNP 28 e à usina de lixo do setor das chácaras. O local é uma região de mata fechada considerada perigosa pelos moradores.



Segundo eles, a água da chuva pode ter contribuído para a formação da erosão. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por volta das três horas da tarde, utilizando duas viaturas e uma equipe especializada. O homem foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia com dores na coluna.



