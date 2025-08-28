Homem de 42 anos é preso por furto em comércio no Núcleo Bandeirante (DF)
Suspeito foi filmado por câmeras de segurança durante o crime e já possui antecedentes criminais
Um homem de 42 anos foi preso por furtar um comércio no Núcleo Bandeirante (DF). O crime ocorreu na manhã da última terça-feira e foi registrado por câmeras de segurança. Durante patrulhamento, a polícia militar localizou o suspeito que afirmou ter vendido os produtos para comprar drogas. O homem possui passagens pela polícia relacionadas a furto em comércio, falsa identidade e violência doméstica, caracterizando seu modo de operar.
