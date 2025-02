Homem de 46 anos sofre parada cardíaca em academia e morre

Um homem de 46 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de uma academia particular no Guará 2, na noite de terça-feira (11). Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram rapidamente acionadas, mas, infelizmente, a morte foi declarada pelo médico do SAMU. Testemunhas disseram que ele caiu durante o treino, batendo a cabeça em um aparelho. O laudo do IML irá confirmar a causa exata da morte.