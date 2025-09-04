Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem de 69 anos morre após incêndio em casa de condomínio em Sobradinho (DF)

As chamas começaram no quarto onde Ronaldo Jorge estava; a esposa, Rubenice de Lima, foi encontrada fora da casa

DF no Ar|Do R7

Um homem de 69 anos morreu após um incêndio em uma casa dentro de um condomínio em Sobradinho (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o local com muita fumaça e um cômodo destruído. As chamas começaram no quarto onde Ronaldo Jorge de Lima estava. Sua esposa, Rubenice de Lima, foi encontrada fora da casa em crise nervosa. A Polícia Civil investiga a causa do incêndio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Incêndio
  • Morte
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Sobradinho

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.