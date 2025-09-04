Homem de 69 anos morre após incêndio em casa de condomínio em Sobradinho (DF)

Um homem de 69 anos morreu após um incêndio em uma casa dentro de um condomínio em Sobradinho (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o local com muita fumaça e um cômodo destruído. As chamas começaram no quarto onde Ronaldo Jorge de Lima estava. Sua esposa, Rubenice de Lima, foi encontrada fora da casa em crise nervosa. A Polícia Civil investiga a causa do incêndio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!